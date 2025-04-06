AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Cunta yönetimi" sözlerine ilişkin, "Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetimine dönük "Cunta yönetimi" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte ’cunta eşittir CHP’ yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye ’cunta’ derler, karanlık cunta yönetimlerine ise ’demokrasi’ diye bakarlar. Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da ’Yassıada’ zihniyetine biat etmiştir" ifadelerini kullandı.