2022 yılından bu yana Hacılar Kaymakamı olarak görev yapan Burak Dertlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı’nın Patnos ilçesi Kaymakamı olarak atandı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede üç yıl boyunca birlikte görev yaptığı Kaymakam Dertlioğlu’na, düzenlenen vefa ve veda programında teşekkür etti.

Hacılar Belediyesi tarafından organize edilen programa, ilçe protokolü, kaymakamlık ve belediye müdürleri ile kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Yolu sevgiden geçenlerle bir gün bir yerde yeniden buluşuruz." diyerek başladığı konuşmasında, üç yıl boyunca ilçeye katkıları ve kamu yönetimindeki örnek tutumuyla gönüllerde iz bırakan Kaymakam Dertlioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Özdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Kaymakamımız Sayın Burak Dertlioğlu, devletimizin güler yüzünü temsil eden, çözüm odaklı yaklaşımıyla ilçemize değer katan bir yönetici olarak hafızalarımızda ve resmi kayıtlarımızda yerini aldı. Bugün kendisine yeni görev yeri öncesinde bir ‘veda’ değil, bir ‘hayırlı olsun’ dileğiyle buluştuk. İnşallah bu güzel vatanın başka köşelerinde de daha büyük görevlerde kendisini görmeyi umut ediyoruz. 3 yıl boyunca ilçemize sunduğu hizmetlerden ve gösterdiği nezaketten dolayı şahsım ve Hacılar halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaymakam Burak Dertlioğlu ise konuşmasında Hacılar’da geçirdiği üç yılı büyük bir samimiyetle değerlendirdi. Görev yaptığı süre boyunca ilçeyi ve halkını benimsediğini ifade eden Dertlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğim hiçbir görev yerinden ‘iyi ki gidiyorum’ diyerek ayrılmadım. Hep gözyaşlarıyla, duygularla ayrıldım. Hacılar ise ayrı bir yer edindi gönlümde. Burayı bir misafir gibi değil, bir Hacılarlı gibi yaşadım. Sokaklarında çocuğumla yürüdüm, pazardan alışveriş yaptım, mahallelerde oturdum. Burası bizim evimiz oldu. Tüm bu hisler, kurumlar arası uyum, belediyemizle kurulan güçlü diyalog ve özverili çalışanlarımız sayesinde mümkün oldu."

Deprem süreci başta olmak üzere birçok zorlu süreçte Hacılar’ın birlik ruhunu daima hissettiklerini belirten Dertlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet için, millet için çalıştık. Vatanın her karışı kutsaldır. Bundan sonra da görevimizi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Hacılar’dan ayrılmak zor ama dostluklar baki. Bu ilçede edindiğim dostlukları her zaman kalbimde taşıyacağım. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin."

Program sonunda, Başkan Bilal Özdoğan tarafından Kaymakam Burak Dertlioğlu’na Hacılar’daki görev süresince sunduğu katkılardan dolayı hediye takdim edildi. Samimi ve duygusal bir atmosferde geçen program, hatıra fotoğraflarıyla son buldu.