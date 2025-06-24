İGDAŞ’ın Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teorik eğitim, saha deneyimi ve iş garantisi sunarak doğal gaz sektörüne nitelikli teknik personel yetiştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - İGDAŞ, 2023 yılında başlattığı Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile genç istihdamını desteklemeye ve doğal gaz sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde öğrenim gören öğrencileri hedefleyen program, teorik ve uygulamalı eğitim, staj imkânı ve mezuniyet sonrası iş garantisiyle gençlere kariyer yolculuklarında güçlü bir başlangıç sunuyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’daki 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yapan İGDAŞ, program kapsamında 36 öğrenciye staj imkânı sağladı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yapılan sınavlarda başarılı olan 19 mezundan 16’sı, İGDAŞ bünyesinde teknik personel olarak istihdam edildi. Bu yıl ise 20 genç daha programı başarıyla tamamlayarak sektöre kazandırıldı.

MEZUNİYET TÖRENİNDE GENÇLERE ÖVGÜ

Staj süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin emeklerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen mezuniyet törenine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin’in yanı sıra İBB yöneticileri katıldı. Törende konuşan Narin, programın gençlere umut aşıladığını vurguladı: “Altın Bilezik Programı, gençlerimize güçlü bir gelecek sunma hedefimizin somut bir örneği. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin sayısının arttığı bir dönemde, onlara teknik beceriler kazandırarak, üretime katılan ve geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştiriyoruz. Mezunlarımız, sektörde örnek bir model oluştururken, gelecek nesillere de ilham verecek.”

TEORİK BİLGİLER SAHADA HAYAT BULUYOR

Program kapsamında öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra saha deneyimiyle mesleki becerilerini geliştiriyor. Stajyerler, yapı denetim, acil kazı, şebeke, gaz açma ve bakım-onarım gibi farklı birimlerde görev alarak sektörün dinamiklerini yerinde öğreniyor. Program, yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişim, sektörde geçerli teknik sertifikalar ve iş garantisi gibi fırsatlar sunuyor.

Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Esin Pantu, programın kendisine kazandırdıklarını şöyle anlattı: “Okulda öğrendiğimiz teorik bilgileri burada pratiğe dökme şansı bulduk. Şebeke biriminde boru hasarlarına müdahale ederken, kaynak yapmayı, regülatör takmayı ve kaçak testlerini öğrendim. İGDAŞ’ta kendimi geliştirebileceğime inanıyorum.”

Aynı okuldan tesisat bölümü öğrencisi Berat Güven ise, “İGDAŞ’ta staj yapmak el becerilerimi geliştirdi. Sayaç sökme, regülatör takma ve proje okuma gibi birçok konuda deneyim kazandım. İleride mühendis olmayı hedefliyorum ve İGDAŞ bu yolda bana büyük katkı sağladı” dedi.

Sultanbeyli Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Tekel de programın önemine dikkat çekti: “Altın Bilezik, sunduğu imkânlarla çok iyi düşünülmüş bir proje. Sahada kaçak kontrolü ve boru hasarı gibi durumlara tanıklık ettik. Bu program, işin heyecanını ve coşkusunu öğreterek bize büyük bir motivasyon sağladı.”

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Altın Bilezik Programı, bugüne kadar yüzlerce öğrenciye ulaşarak teknik eğitime ilgiyi artırdı. Staj performansları, okul kanaatleri ve İGDAŞ mühendislerinin değerlendirmeleriyle seçilen başarılı öğrenciler, İGDAŞ bünyesinde istihdam edilerek sektöre değer katıyor. Program, mezuniyet oranlarını artırmanın yanı sıra gençlerin mesleklerine olan bağlılığını güçlendirerek doğal gaz sektörünün geleceğine önemli katkılar sağlıyor.