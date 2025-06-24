Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde ailelerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Mezuniyet törenine MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Akademik ve idari personel ile ailelere teşekkür ederek konuşma yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, öğrencilere seslenerek mezuniyetlerini tebrik etti.

Ülgen, konuşmasında şunları söyledi:

"Sizler, burada yalnızca bilgi edinmediniz. Yaşama bakış açınızı şekillendiren, kimliğinizi oluşturan bir formasyon kazandınız. Bu formasyon; sizi sadece mesleğinize değil, hayata hazırladı. Sorgulamayı, çözüm aramayı, vazgeçmeden yeniden denemeyi öğrendiniz. Yolunuzun bundan sonra da aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. Kafanızı karışık hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Ben de diplomamı aldığım zaman "peki bundan sonra ne olacak" demiştim. Şimdi geriye baktığımda, bu karışıklık, aslında hayatın doğal bir parçası. Ama yönünüzü siz belirlersiniz. Hayat şimdi size pek çok yeni kapı açacak. Sizlere şunu içtenlikle söylemek isterim: Karşınıza çıkan her fırsat, ilk bakışta büyük görünmeyebilir. Ama bazen bir küçük staj, bir gönüllü iş, bir rastlantı; hayatınızı değiştiren dönüm noktası olabilir. O yüzden açık olun, esnek olun ve denemekten korkmayın. Bugün, tüm çabalarınızın karşılığını aldığınız bir gün. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizi sevgiyle uğurluyoruz. Yolunuz açık, yüreğiniz güçlü olsun"

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, başarı belgeleri verildi. Daha sonra öğrenciler bölümler halinde sahneye davet edilerek, protokol ve öğretim üyeleri tarafından diplomaları takdim edildi. Törenin ardından, öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlattı.