KIRŞEHİR (İHA) – Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Kırşehir’de sürdürürken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan yöresel tatlı ikramıyla moral buldu.

Uluslararası Ampute Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek Uluslar Ligi öncesinde hazırlıklarını Kırşehir’de sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, anlamlı bir jestle karşılaştı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yetkilileri, milli sporcuları antreman yaptıkları Ahi Stadı’nda ziyaret ederek, çeşitli yöresel tatlılardan oluşan ikramlarda bulundu.

Milli sporcular, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk, "Böyle güzel bir antreman izledim. Milli takım inşallah yapılacak turnuvada da başarılı olacak. Emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Oyuncuların moral ve motivasyon açısından hırslı görüldüğü antreman sonrası konuşan milli sporcu Şehmuz Erdinç, "Ahi şehri Kırşehir’de gerekli izzeti ikramı gördük. Bizler de iyi şekilde hazırlandık. İnşallah düzenlenecek şampiyonadan da galibiyetle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı, 26 Haziran tarihinde Kırşehir’den Ankara’ya hareket edecek.