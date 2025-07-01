Samsun’un Bafra ilçesinde 1 Nisan’da başlayan balık avı yasağının 1 Temmuz itibarıyla ’iç sularda’ sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden ağlarını suyla buluşturdu. Derbent Barajı’nda faaliyet gösteren Kolay, Boğazkaya ve çevre köylerindeki Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, sabahın erken saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek yeni sezona başladı.

’İç sularda’ av yasağının sona ermesiyle birlikte göle ağlarını bırakan balıkçıların yüzü, ilk avda elde edilen bol ve çeşitli balıklarla güldü. Balıkçılar, sezonun verimli geçmesini umut ettiklerini belirtirken, hem geçimlerini sağlamak hem de bölge ekonomisine katkı sunmak için sabahın ilk ışıklarıyla göl yolunu tuttu.

Kooperatif yetkilileri, sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaparak tüm üyeleri bilinçli avlanma konusunda uyardı. Bölgedeki balıkçılar, yasağa uygun şekilde hareket ederek doğaya ve su canlılarına zarar vermeden avcılığı sürdürmekte kararlı.

Yasağın kalkmasıyla birlikte Derbent Barajı’ndan çıkan taze balıkların yerel pazarlarda yerini alması bekleniyor.