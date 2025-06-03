İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken gözaltına alınan 36 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler polis otobüsleri ile adliyeye götürülmek üzere yola çıktı.