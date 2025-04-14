Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Ayasofya’da restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaların bir kısmı tamamlanırken, ana kubbe tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine alındığını duyurdu.

Kubbenin depreme karşı dayanıklı hale getirileceği ve özgün yapısı korunacağını belirten Bakan Ersoy, restorasyon kapsamında, kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar verilmemesi için çalışmalar dış yüzeyden yapılacağını belirtti.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1911690682424586422

Kurşun kaplamalar onarılacak veya yenileneceğini, kubbe hava koşullarından korunmak için çelik konstrüksiyon ve özel branda ile kapatılacağını belirten Bakan Ersoy, ibadet ve restorasyonun eş zamanlı devam etmesi için 43,5 metre yüksekliğinde, 4 ana kolon üzerine çelik platform kurulacağını açıkladı. Bakan Ersoy, “İbadet sürecek, tarih korunacak” diyerek Ayasofya’yı hem koruyacaklarını, hem de yaşatacaklarını vurgu yaptı.