Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten züccaciyeye kadar binlerce çeşit ürünü uygun fiyata sunan HYS AVM, Bursa’da ikinci mağazasını görkemli bir törenle açtı.BURSA (İGFA) - Sadece bir alışveriş değil, yepyeni bir deneyime davet eden HYS Alışveriş Merkezleri, Bursa’da ikinci HYS olarak 21. Mağazasını İzmir Yolu Caddesi Ataevler Nilüfer’de açtı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği açılışta, indirimli ürünler satışa çıktı.

Açılış töreninde konuşan HYS Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü Özkan Doğan, "Şirket olarak 21. Mağazası ve HYS’nin en büyük mağazası. 7 katlı mağazamızda bir evin ihtiyacı olan her şeyi bulabileceğiniz, beyaz eşyadan züccaciyeye, ev tekstilinden mobilyaya, elektronikten küçük ev aletlerine her şeyi bulabileceğiniz bir mağaza yaptık. Bursalılara hayırlı uğurlu olsun. Bursa’daki ikinci mağazamız bu arada ve açılışa özel çok büyük indirimler yaptık. Tüm Bursalıları hemşerilerimizi bekleriz.

İlk günden Bursalılar bizi sevdi. Burada bir ürün alırken hem çok iyi fiyatlarla hem de çok iyi bir hizmetle alabilecekleri ve tüm kaliteli ürünleri bulabilecekleri bir mağaza yapmaya çalıştık. Hayırlı Uğurlu olsun tekrar teşekkür ederim.” dedi.

Açılışa özel indirimli ürünlerin satışı HYS Alışveriş Merkezleri’nin, İzmir Yolu Ataevler Nilüfer’deki şubesinde devam edecek.

HEDEF EN İYİ OLMAK

HYS Güney Marmara’nın bir ucundan öteki ucuna mağazalarıyla hizmet verirken , dijital platformlarıyla da her an yanınızda yer alıyor. On binlerce ürün çeşidiyle internet sitesi, Instagram hesabı, mobil uygulama ve daha birçok alanda geliştirilen projelerle sizlere hizmet veriyor. Fiziksel mağaza sayıları her geçen gün artarken dijital alanda da en iyi olmayı hedefliyor.

Marka değerlerini tasarım , üretim, ulaşılabilir fiyat ve fiyat-kalite performansına uygun ürün gamı üzerinde kuran HYS Alışveriş Merkezleri Kendi özel koleksiyonları dışında, binlerce seçilmiş tamamlayıcı ürün ile hayalinizdeki mükemmel evi tasarlamanızı sağlıyor.