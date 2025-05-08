Antalya’nın Manavgat ilçesinde araçların arasından yaya olarak yola çıkan 86 yaşındaki adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Aynı caddede 40 dakika içerisinde meydana gelen ikinci kazada, otomobile çarpmamak için devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Birinci kaza Mimar Sinan Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde yaşandı. Çakalderesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan Serdar İlmen’in kullandığı 07 BVT 381 plakalı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne 50 metre mesafede yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Faik Yetişgin’e çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Faik Yetişgin’in Manavgat Belediyesi Huzur Evinde kaldığı belirlendi.

Yola aniden çıkan araca çarpmamak için kontrolden çıkıp devrildi

Birinci kazadan yaklaşık 40 dakika sonra aynı caddede yolun karşı şeridinde ikinci kaza meydana geldi. Burcu Özden’in kullandığı 07 BVK 743 plakalı motosiklet yol kenarında park halindeyken, aniden yola çıkan Murat Işık’ın kullandığı 07 BYZ 154 plakalı kamyonete çarpmamak için frene bastığında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Burcu Özden 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.