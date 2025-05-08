İzmir Karabağlar Belediyesi’nde görev yapan aday memurlar, düzenlenen törenle yemin ederek memuriyet statüsüne resmen geçti.İZMİR (İGFA) - Törende 16 aday memur, masalarda bulunan Türk bayrakları önünde okunan yemin metnini hep bir ağızdan tekrarlayarak devlete bağlılık ve sadakat sözü verdi.

Yemin töreni, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile memurların aileleri ve yakınları katıldı.

Başkan Kınay “Bugün burada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum”

Törende konuşan Başkan Kınay, “Hep beraber daha iyi günlerde sayımızı, inancımızı, mücadelemizi ve izimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada olmaktan ve bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Umarım sizler de bu yolculukta yeni arkadaşlarınıza el vererek dayanışmayı ve gücü büyütürsünüz. Hoş geldiniz, nice güzel çalışmalar ve güzel günler olsun” dedi.

Törenin ardından Başkan Kınay, yemin eden memurları tek tek tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Kınay, yeni memurların katılımıyla belediye olarak daha da güçlendiklerini ifade etti.