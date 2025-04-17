Konya’nın organik çilek üretim merkezlerinden Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren meyve üreticileri de zirai don mağduru oldu.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan ön hasar tespiti saha çalışmalarının neticeleri belli oldu. Yürütülen mesaide, 9-11 Nisan 2025 tarihleri arasında meydana gelen kar yağışının ardından 11-15 Nisan tarihlerinde ani sıcaklık düşüşü sebebiyle ilçe genelinde zirai don afeti meydana geldiği belirlendi. İlçede yetiştirilen çilek, armut, badem, ceviz, elma, erik, kayısı, kiraz, şeftali, vişne ile erken ekilen şeker pancarlarında çiçek, sürgün ve meyvelerde don zararı meydana geldiği tespit edildi. Yaşanan zirai don olayı üreticileri üzerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda, dondan etkilenen çiftçilere kuruma başvuruda bulunması çağrısında bulunuldu.