Manisa’nın Demirci ilçesinde Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde Anadolu’nun farkı yörelerinden türküler seslendirilirken yöresel oyunlar ise katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Demirci Belediyesi tarafından kurulan ev hanımı, öğretmen üniversite öğrencilerinden oluşan koro ilk konserini yaklaşık 6 aylık süren çalışmanın ardından gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen konsere Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe kurum müdürleri ve ilçe halkı katıldı.

Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşkın Çelik yönetiminde Türk Halk Müziği korosu tarafından konserde katılımcılara solo ve koro olarak birbirinden güzel 19 türkü seslendirildi.

Konserde Anadolu’nun farklı yörelerinden seslendirilen türkülerde yörelere ait halk oyunları da sergilenirken, TRT’de görev yapan sanatçı Engin Yavuz da programda türküler seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından Doç. Dr. Aşkın Çelik’e ve Sanatçı Engin Koyuncu’ya çiçek takdim edildi.

Kaymakam Yavuz Arslan, Türk Halk Müziği korosuna performanslarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara da, belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.