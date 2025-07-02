Tokat’ın Erbaa ilçesinde husumetisinin silahlı saldırısında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz gecesi Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazide alkol alan Süleyman Maden ve arkadaşlarının yanına araçla gelen husumetlisi S.K., tabancayla 6 el ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Maden Erbaa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan S. K. ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Süleyman Maden doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.