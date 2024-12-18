Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi çıkışı Karamehmet yolu üzerinde meydana geldi. Karamehmet Mahallesi istikametine seyreden M.Y. idaresindeki 34 DTJ 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren otomobil beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü M.Y. ve araçta bulunan kardeşi S.S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.