Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çobanlar’dan Bolvadin istikametine seyir halinde bulunan M.T. yönetimindeki 34 PU 8427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü M.T., ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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