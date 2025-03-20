Yunusemre Belediyesi, ilçedeki bal üreticilerine desteğini bu yıl da sürdürerek arıcılığın gelişmesine katkı sağladı.

Tarıma ve üreticilere yönelik desteklerini her zaman sürdüren Yunusemre Belediyesi, Belediye Başkanı Semih Balaban’ın öncülüğünde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, hükümlüler tarafından üretilen 300 arı kovanı, gerekli şartları taşıyan ve talepte bulunan üreticilere ulaştırıldı. Kovan dağıtımı, Yağcılar Mahallesi’ndeki düğün salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda bal üreticisi katıldı.

Törende söz alan Belediye Başkanı Semih Balaban, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını söyledi. Balaban, "Cumhuriyet Halk Partisi, ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhaliflerle birlikte iktidara gelecek. Nasıl hizmet olduğunu bir kez daha göreceksiniz. Bu konuda da kararımız kesindir. Bizler her zaman halkın yanında olacağız. Halkın emrinde olacağız. Hiçbir zaman güç zehirlenmesine uğramadık, uğramayacağız" dedi.

150 üreticiye 300 kovan dağıtıldı

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini anlatan Başkan Semih Balaban, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Yunusemre Belediyesi olarak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve arıcılığı teşvik etmek amacıyla üreticilerimize her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da üreticilerimize arı kovanı desteği sağlıyoruz. Belediyemiz ile Adalet Bakanlığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol çerçevesinde, hükümlüler tarafından üretilen 300 adet polen tuzaklı arı kovanını temin ettik. 2025 yılı için hayata geçirilen bu proje kapsamında, toplam 205 üretici başvuruda bulunmuş, belediyemiz tarım komisyonu tarafından belirlenen şartları taşıyan 150 üretici bu destekten faydalanmaya hak kazanmıştır. Hak sahiplerine 2’şer adet olmak üzere toplamda 300 adet arı kovanı dağıtımı gerçekleştirilecektir. Bu destekle ilçemizde bal üretiminin artırılmasını, üreticilerimizin ekonomik olarak güçlendirilmesini ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlıyoruz. Destek alan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Arı kovanı desteğinden faydalanan üreticiler, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu tür desteklerin arıcılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik projelerini sürdürmeye devam edecek.