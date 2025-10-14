Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, Horasan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yurda yasadışı yollarla sokulduğu değerlendirilen toplam 5 kilogram ağırlığında 5 adet menşei belli olmayan külçe altın ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, "Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmadan Ülkeye Eşya Sokma" suçundan Horasan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.