DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Honaz ilçesinde, gündüz saatlerinde yaşanan yılan paniği mahalle sakinlerini tedirgin etti. Okulun bahçesinden caddeye inen yılana esnaflar müdahale etti.

Honaz merkez Yeni Mahalle’de bulunan Atatürk İlkokulu bahçesinden çıkarak, işlek caddeye inen yılan, kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cadde üzerinde korku ve tedirginliğe yol açan yılan, çevredeki esnafın hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da zarar meydana gelmezken, vatandaşlar yılanın okul bahçesinden caddeye nasıl indiğine şaşırdıklarını ifade etti.

Yaşanan olayın ardından bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında artan yılan vakalarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.