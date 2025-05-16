Günümüzde birçok ilişki, başladığı hızla sonlanıyor. İlişkilerin eskiye nazaran daha hızlı bir şekilde yaşanıp bittiğine dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psk. Kübra Adam, modern dünyanın "hız" odaklı yaşam biçiminin duygusal bağları da şekillendirdiğini söyledi.

Sosyal medya, beklenti baskısı ve yüzeysel iletişim tarzı, ilişkilerin kalıcılığını tehdit ederken, bireylerde duygusal tükenmişlik ve yalnızlık hissi giderek artıyor. Değişen değer yargıları, kişisel sınırlar, özgürlükler, karşımızdaki kişiden beklentiler, istekler, yoğun tempolu iş hayatı, gelecekten beklentiler gibi birçok faktör ilişkileri etkiliyor. Medicana Sağlık Grubu Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psk. Kübra Adam, hızlı tükenen ilişkiler üzerinde açıklamalarda bulundu.

Günümüz ilişkilerinde fark edilen en dikkat çekici eğilimlerden birinin de hızlı başlayıp hızla tükenmeleri olduğunu, yeni neslin ilişkileri çoğu zaman romantik bir bağdan daha çok tüketilebilir bir deneyim gibi yaşadığını vurgulayan Klinik Psk. Kübra Adam, ilişkilerdeki bu hızlı kopuşların arkasında, bireysel farkındalık eksikliği, sabırsızlık ve duygusal olgunluk sorunlarının yattığını ifade etti. İlişkilerin gidişatında toplumsal dönüşümün büyük payı olduğunu söyleyen Kübra Adam, "Günümüz dünyasında bireyler hız ve doyum odaklı yaşamaya alıştı. Bu durum, ilişkilerde de kendini gösteriyor. Artık birçok kişi, ilişkiye emek vermek yerine, beklentilerinin hemen karşılanmasını istiyor. Oysaki bir ilişki, zamanla inşa edilir" dedi.

"Tanışma süreci yaşanmadan olan ilişki dağılabilir"

Her hızlı başlayan ilişkinin yüzeysel olmayacağını ancak aynı hızla derinleşmeden bitmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Psk. Kübra Adam, "Tanışma süreci yaşanmadan, karşılıklı değerler ve hedefler sorgulanmadan kurulan ilişkiler, küçük bir krizde dağılabilir. Bu da hem bireyde özgüven kaybına hem de gelecekteki ilişkilerinde bağ kurma zorluklarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Duygusal olgunluk önemli

İlişkilerin sağlıklı ilerlemesi için bireylerin duygusal olgunluğa ulaşmasının şart olduğunu vurgulayan Klinik Psk. Kübra Adam, şöyle devam etti:

"Kendini tanıyan, kendi sınırlarını çizebilen, geleceğe dair beklentilerinin ne olduğunu bilen bireyler, hayatına kabul edeceği kişide de hangi özellikler olması gerektiğini bilerek seçim yapar. İlişki yürütmek sadece anlaşmak değil, anlamak ve sabretmektir. Duygusal olarak olgunlaşmamış bireyler, ilişki içinde sorumluluk almaktan kaçınabilir. En küçük anlaşmazlıkta geri çekilme, sessizlik ya da terk etme gibi yollar tercih edilebilir. Bu da bağ kurmayı zorlaştırabilir. Partnerine değer veren, ilişkideki beklentilere cevap veren, karşılıklı birbirine zaman ayıran ve en önemlisi başka ilişkilerle kıyaslanmayan bir ilişki daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeplerle bireysel terapiyle kendini tanımak ve bağ kurma becerilerini geliştirmek uzun vadede daha sağlıklı birliktelikler kurulmasına katkı sağlar."