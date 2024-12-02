Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sema Tekin Şahin, HIV ve AIDS’ten korunma yolları, teşhisi ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Dünya AIDS Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Uzman Doktor Sema Tekin Şahin, HIV/AIDS’in bulaşıcı özelliği nedeniyle tüm dünyada en çok korkulan hastalıkların başında geldiğine dikkati çekerek, toplumda kontrol altına alınabilmesi için öncelikle sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun tüm kesimin HIV enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, ”Dünya AIDS Günü, HIV ile yaşayan bireyler ve toplumsal bilinçlenme için büyük bir fırsat sunmaktadır. Peki HIV nedir? HIV, bağışıklık sistemimizi zayıflatarak, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneğini azaltan bir virüstür. HIV tedavi edilmediği takdirde AIDS aşamasına geçebilir. Ancak doğru tedavi ile HIV, AIDS’e dönüşmeden kontrol altına alınabilir. HIV, başlangıçta belirgin belirtiler göstermeyebilir. Bu da virüsün fark edilmeden yayılmasına neden olabilir. Erken tanı, hem kişinin sağlığını koruması hem de başkalarına bulaşmasını önlemek açısından büyük önem taşır. HIV testi yaptırmak, virüsün varlığını öğrenmek ve doğru tedaviye başlamak için atılacak ilk adımdır” dedi.

"HIV ile mücadelede herkesin sorumluluğu vardır"

Şahin, günümüzde HIV tedavisinin etkili ilaçlarla yapılabildiğine vurgu yaparak, ”Erken tanı ve tedavi sayesinde HIV pozitif bireyler, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. Test yaptırmak, tedaviye erken başlamak ve HIV ile yaşarken sağlıkla ilgili riskleri azaltmak için en önemli adımdır. HIV ile ilgili bilinmesi gerekenler ise HIV, korunmasız cinsel ilişki, kan yoluyla ya da anneden bebeğe geçebilir. Düzenli testler ve erken tanı, HIV’in kontrol altına alınmasını sağlar. Tedavi ile HIV’in vücuda verdiği zarar azaltılabilir ve virüsün yayılması engellenebilir. HIV ile mücadelede herkesin sorumluluğu vardır. Hem kendi sağlığımızı hem de toplumsal sağlığı korumak adına birimimize başvurarak HIV testi yaptırıp farkındalık oluşturabilir ve HIV hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz“ diye konuştu.