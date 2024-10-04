Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle artan yemeklerle sokak kedilerini beslediler.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler artan yemeklerle sokak kedileri kendi elleriyle besleme fırsatı buldular.

Kalan yemeklerin değerlendirdiği etkinlikte, öğrenciler hem doğa dostu bir yaklaşım sergilediler, hem de sokak hayvanlarına karşı duyarlılıklarını artırdılar. Kedilerle yakından ilgilenen öğrenciler, paylaşmanın ve sorumluluğun önemini bir kez daha vurguladılar.