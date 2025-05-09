Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliğince orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda bu bilincin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Orman İşletme Şefliğinin belirlediği eski Simav-Tavşanlı yolundaki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve Şehitler Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler ve protokol mensupları çevre temizliği yaparak kampanyaya destek verdiler.