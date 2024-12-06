Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda Aile Eğitimi Programı çerçevesinde öğrenci velilerine yönelik teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularında seminer düzenlendi.

Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezinde (RAM) görevli Rehber Öğretmen Nihat Zengin tarafından Atatürk İlkokulunda öğrenci velilerine verilen Aile Eğitimi seminerinde teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konuları ele alındı. Seminerde siber zorbalığın, sanal platformlarda kişisel saldırılar, taciz ve istismar şeklinde nasıl tezahür edebileceği aktarıldı. Ayrıca, sosyal medya kullanımının kontrollü olması gerektiği ve bu platformların bağımlılık oluşturabileceği vurgulandı.