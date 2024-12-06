Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Bacıeren kültürünü unutturmamak, geleneği yaşatmak için çalışacağız. Bu kültürü yaşatanlara da ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bacıeren Ankara Kınası" etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe il ve ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan programda konuşan Başkan Odabaşı, bacıeren teşkilatı sayesinde 13. yüzyıldan bu yana Türk kadınlarının üretimde ve sosyal hayatta aktif rol aldığını belirterek, bu teşkilatın modern anlamda kurulan ilk kadın örgütlenmelerinden biri olduğunu ifade etti. Ankara Kulübü öncülüğünde seğmenler ve bacıerenlerin geleneğini yaşattığını kaydeden Odabaşı, “Biz de bacıeren kültürünü unutturmamak, geleneğimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Bu kültürü yaşatanlara da ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü Ankara Kulübü Derneğimizde yetişen yüzlerce, binlerce seğmen ve bacıerenlerimiz bu kültürü yaşatırken, ülkemizi de yurt dışında temsil ediyorlar. Ben onları izlerken rahmetli annemi hatırlıyorum, çok duygulanıyorum” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Ankara Kulübü Genel Başkan Yardımcıları Emel Koç ve Serpil Yıldırım’a CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından çiçek takdim edildi. Program Ankara oyun havaları eşliğinde eğlenceli anlarla sona ererken, Odabaşı katılımcıları 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle 26 Aralık’ta düzenlenecek programa da davet etti.