Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda yürütülmekte olan "Maarif Hisarcık" projesi çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerde nitelikli okuma alışkanlığı oluşturmak ve bunu hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen kütüphane buluşmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesinde her hafta gerçekleştirdiğimiz okuma hareketine başta ilçemiz Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanımız Mustafa Demirtaş, Hisarcık protokolü, okul ve kurum müdürlerimiz, yöneticilerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz eğitim çalışanları katılırken, her hafta bir okulumuzdan konuk olan öğrencilerimiz de ayrı bir heyecan katıyorlar. Kütüphane buluşmalarına desteklerinden dolayı başta Kaymakamımız olmak üzere Belediye Başkanımıza ve tüm katılımcılara, ikramlarıyla etkinliğimizi renklendiren Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi yönetici ve personeline teşekkür ediyoruz" dedi.