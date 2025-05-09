Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki bir ahşap evde çıkan yangında 87 yaşındaki alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kurtdere köyünde Hatice Ölmez’in (87) yalnız ikamet ettiği ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürmesinin ardından yanan evde yapılan incelemede, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ölmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesi sonrası Ölmez’in cenazesini kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.