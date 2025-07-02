Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde baraj ve göletlere 89 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Doğal su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, personel ile Hasanlar Köyü Muhtarı Osman Kaçar’ın katılımıyla Hisarcık Hasanlar Barajına 60 bin, Güldüren Barajına 20 bin ve Karbasan Göletine 9 bin adet aynalı sazan yavrusu bırakıldı.