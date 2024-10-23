Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrenciler kullanılmayan geri dönüştürülebilir materyaller toplanıp öğretmenleri gözetiminde oyuncak tasarlayıp yaptılar.

Atatürk İlkokulu 1/B Sınıfında gerçekleştirilen "Geri dönüşümle yeni oyuncağım" isimli etkinlikte öğrenciler ev ve okul çevresinden topladıkları kullanılmayan, geri dönüştürülebilir materyalleri 1/B Sınıfı Öğretmeni Nuriye Girgin gözetiminde oyuncak tasarlayıp yaptılar.

Öğrencilere geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla "Geri dönüşümle yeni oyuncağım" isimli etkinlik gerçekleştirdikleri söyleyen Sınıf Öğretmeni Nuriye Girgin,” Bazı maddi durumu kısıtlı aileler çocuklarına oyuncak alamıyor. Biz de elimizdeki imkanlarla çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin tasarlayıp üretmelerini istedik. Bu etkinliği ileriki günlerde proje haline getirip daha uzun bir süreye yaymayı düşünüyoruz” dedi.