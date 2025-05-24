Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerlerim ile Büyüyorum" projesi çerçevesinde, Kutluhallar İlk-Ortaokulu’ndaki öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda birinci olan Hidayet Gündüz, ikinci olan Serkan Taşdemir ve üçüncü olan Ziynet Sarı Kur’an’ı Kerim ve para ödülü ile ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Mehmet Bodur, öğrencilerin yetişmelerine katkı sunan velilere, ayrıca yarışmaya katkı sunan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, jüri üyesi Köy İmam Hatibi İsmail Kocabıyık ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selma Dinç’e teşekkür etti.