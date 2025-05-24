Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, baharın gelişinin müjdecisi olarak bilinen leylekler, mart ayından sonra ikinci kez görülerek, ilçe sakinlerine sürpriz yaşattı.

Yüzyıllardır baharın ve bereketin sembolü olarak kabul edilen zarif leyleklerin gökyüzündeki ahenkli uçuşu, Tavşanlılı vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, leyleklerin yeniden belirmesiyle birlikte yaz mevsiminin güzelliklerine dair umutlarını tazeledi.

Leylekleri gören Tavşanlı sakinlerinden Mehmet Sarı, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Leylekler her sene olduğu gibi bu sene de geldiler ancak bu ikinci gelişleri. Tarlalardan zararlı böceklerle besleniyorlar. Bizim için hayırlı bir işaret. Ancak bugün leyleği yerde gördük ve maalesef bu sene gezemeyecek gibi duruyoruz."

Leyleklerin sıcak iklimlere doğru gerçekleştirdikleri bu uzun ve meşakkatli yolculuk, aynı zamanda yaz aylarının da güzel ve verimli geçmesi yönünde temennilere yol açtı. Tavşanlılılar, bu özel misafirlerin ilçelerine yeniden gelmesiyle birlikte doğanın döngüsüne bir kez daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.