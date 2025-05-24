Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından öğrencilere yönelik, "Sağlıklı Beslenme ve Diyabet" ile "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" konulu bilgilendirici seminer düzenlendi.

Seminerde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulanırken, diyabetin belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, özellikle yaz aylarında risk oluşturan Kırım Kongo hastalığı hakkında öğrencilere bilinçlendirici bilgiler aktarıldı. Etkinlik sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.