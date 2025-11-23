Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 24 kişilik umre grubu kutsal topraklara uğurlandı.

Tavşanlı Hakkı Onbaşı Camii İmam Hatibi Gazi Çoban’ın rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek 24 kişilik umre grubu için Hasanlar köyünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından yapılan duanın ardından yakınları ile helalleşerek, vedalaşan umre yolcuları kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı.