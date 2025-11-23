İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın iki numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai’yi hedef aldı.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek, başkent Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi. Temmuz ayından bu yana ilk kez Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Hizbullah’ın iki numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai’yi hedef aldı. Saldırıdaki can ve mal kaybı ile Tabatabai’nin akıbeti henüz bilinmiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi, Tabatabai’yi hedef aldıklarını doğrulayarak, "Kısa bir süre önce, İsrail ordusu Beyrut’un merkezinde, örgütün askeri olarak güçlenmesini ve silahlanma çabalarını yöneten Hizbullah liderini vurdu. Başbakan Netanyahu, savunma bakanı ve genelkurmay başkanının tavsiyesi üzerine saldırı emrini verdi. İsrail, hedeflerine ulaşmak için her yerde ve her zaman harekete geçmeye kararlıdır" dedi.

Adı açıklanmayan ABD’li üst düzey bir yetkili, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı hakkında İsrail’in ABD’yi bilgilendirmediğini ifade etti.