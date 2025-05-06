Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği tarafından motosiklet kazalarını ve bu kazalardaki ölüm ile yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, "Bir Kural, Bir Ömür" isimli projenin hayata geçirildiği bildirildi.

Trafik Haftası çerçevesinde, başta okullar ve kamu kurumları olmak üzere birçok alanda farkındalık çalışmaları yürüten İlçe Emniyet Amirliği, uygulamaya koyduğu, "Bir Kural Bir Ömür" projesi doğrultusunda özellikle yaz aylarında artış gösteren motosiklet kazalarına karşı önleyici adımlar attı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda görsel farkındalığı artırmak amacıyla afiş çalışmaları gerçekleştiren emniyet birimleri, afişlerle hem sürücülerin dikkatini çekmeyi, hem de toplumun genelinde trafik bilincini artırmayı hedefliyor. İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından ayrıca araç, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanan vatandaşlara yönelik trafik eğitimi verildi.

Başlatılan proje çerçevesinde denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.