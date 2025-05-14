Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda Tapu ve Kadastro programı öğrencilerine, "Ölçme Aletlerinin Kullanımı ve Drone ile Harita Uygulaması" konulu konferans verildi.

Harita Müh. Semih Akyıldız tarafından verilen konferansta, harita yapımında kullanılan ölçme aletlerinin geçmişten günümüze doğru gelişiminden bahsedilerek, gelişen teknolojinin mesleği nasıl etkilediği ve iş imkanları hakkında bilgiler verildi. Konferansın sonunda GPS ölçme aleti ile YKN noktaları zemine tesis edilerek dron uçuşu yapıldı. Uçuş sonrasında fotogrametrik yöntem ile Meslek Yüksekokulunun haritası kabaca oluşturuldu.