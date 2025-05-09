Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesinin (ÇPL) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, uzun zamandan bu yana uğraşını verdikleri bir konuyu daha sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karaboğa, "İlçemizde Çok Programlı Okul statüsüyle izmet vermekte olan Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisemiz, Müdürlüğümüzün talebi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl İstihdam Kurulunun uygun görüşleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün teklifleriyle Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürüldü. Okulumuz yeni öğretim yılıyla birlikte "Hisarcık Şehit Yüksel Arık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilçemizde Mesleki ve Teknik Eğitimi daha etkin ve verimli hale getirerek bu alanda daha donanımlı ve yetkin bireyler yetiştirmek adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu değişimin İlçemize ve okulumuzda meslek eğitimi alacak öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Okulumuzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülmesi sürecine katkılarından dolayı başta ilçemiz Kaymakamı Muhammet Samet Bahar olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Yılmaz’a, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ali Sezer’e ve bu sürece destek veren tüm paydaşlarımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" dedi.