Erzurum’un Hınıs ilçesinden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi düzenlendi.

Erzurum’un Hınıs İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak’ın destekleriyle yıl boyunca düzenlenen yetişkin ve çocuklara yönelik resim sanat eğitimi, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, el sanatları, butik çikolata hazırlama, pastacı çırağı kurslarında kursiyerlerin ürünlerini sergilendiği yıl sonu sergisi etkinliği düzenlendi.

Sergiye katılımcılar olarak Cumhuriyet Savcısı Esat Peker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Saç, kurum amirleri ve ilçe halkı katılım gösterdi...