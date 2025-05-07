Kocaeli’nin Balören Köyü’nde 3 gün süren Hıdırellez etkinlikleriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıldı. Coşkunun zirveye ulaştığı şenlikte oyunlar oynandı, türküler çalındı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde; Mecidiye, Bayraktar ve Balören Mahalle Muhtarlıklarının iş birliğiyle düzenlenen Hıdırellez programı, Balören Köyü’nde coşkuyla kutlandı. Sabah erken saatlerde Balören Köyü’nde bulunan Keçeci Seyit Hasan Baba Türbesi’nde başlayan program, daha sonra tören alanında devam etti. Programa; Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Balcıoğlu Taşkıran, Belediye Meclis Üyeleri Erdem Arcan ve Ünal Akyüz, çok sayıda davetli, STK temsilcileri, köy muhtarları ve Balören halkı katıldı.

Kültürel değerler yaşatılıyor

Konuşmalarla başlayan programda çeşitli türkü dinletileri ve Kartal Maltepe Cemevi Sema Ekibi’nin gösterisi de yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, etkinliği düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi, "Üç gün boyunca devam eden etkinliklerimize halkımız büyük ilgi gösterdi. Bu tarihi mirasımız olan kültürü yaşatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, belediye olarak köylerde düzenlenen programları desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Hıdırellez, özellikle Kocaeli tarihinde önemli bir yere sahiptir. Belediye olarak yıllardır bu etkinlikleri takip ediyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bu geleneği yaşatacağız." diye konuştu.

"Bugün itibarıyla 925 cemevimizin aydınlatma giderlerini başkanlığımız üstlenmiş durumda"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir de konuşmasında Hıdırellez’in doğanın uyanışını ve yenilenmeyi temsil ettiğini belirterek, "Bu kültürü yaşatmak, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe ışık tutmaktır. Başkanlık olarak cemevlerinin bakım ve onarımlarına büyük önem veriyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 855 cemevinin bakım, onarım ve tesisat işlerini başlattık. Bugün itibarıyla 925 cemevimizin aydınlatma giderlerini başkanlığımız üstlenmiş durumda. Depremin etkilediği bölgelerde 13 yeni cemevi yapımı için hazırlıklarımızı tamamladık. Alevi-Bektaşi kültürünü geleceğe taşıyacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Toplumsal birlik ve beraberliğimizin temeli olan bu değerleri yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kutlama kapsamında, Kartal Maltepe Cemevi Sema Ekibi sahne aldı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Üç gün süren Hıdırellez etkinlikleri, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.