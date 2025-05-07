Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

3-9 Mayıs Trafik Haftası kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafında bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Belediye Meydanı’ndaki etkinliğe Kaymakam Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Yıldırım Erkal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından meydanda kurulan alanda trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Özellikle bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları dinleyen öğrenciler, daha sonra bisikletlerine binerek öğrendiklerini uyguladılar.

Alanda, yetişkinler için de uygulamalar vardı. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için öğrencilere ’alkol simülasyon gözlüğü’ adı verilen gözlükle yetişkinlere penaltı kullandırıldı.

Meydanda polis ekiplerince kask denetimi de gerçekleştirildi. Kask takmayan sürücülere ve yolculara cezai işlem uygulandı, kask hediye edildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Farkındalık sağlaması açısından güzel bir etkinlik oldu. Motosiklet ve bisikletlerdeki kask kullanımının önemini, trafik ışıklarına uymanın önemini burada gördük. Alkol simülasyon gözlüğüyle alkollü araç kullanmanın insanı ne kadar etkileyebileceğini gördük. Alkollüyken araç kullanmamamız lazım. Ben bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, inşallah kazasız belasız günler diliyorum."