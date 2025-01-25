Karabük-Ankara karayolu üzerinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanana heyelan ve çökmeler sonucu ulaşıma kapanan karayolu ile demir yolu 6 ay sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Karabük D-755 karayolunun 6 km’sindeki 10 metrelik kısmı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çökmüştü. Karayolunda yaşanan çökmeler sonucu demir yolu ağına da zarar vererek kapatmıştı.
6 ay boyunca demiryolu ağının Ankara istikametine tamamen kapandığı, karayolunun ise belli bölümün tek şeritten karşılıklı yapıldığı alanda çalışmalar tamamlandı.
Fore kazık sistemi ile çökmenin yaşandığı karayolu ve demiryolu alanının yeniden onarılmasının ardından 6 ay sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: iha