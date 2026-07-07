Bursa'nın Karacabey ilçesinde ıhlamur toplamak için ormana giden kişi, çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Ailesinin eve gelmeyince aramaya çıktığı 54 yaşındaki Vural Ala ormanda yaralı halde bulundu. Ağaçtan düşen Vural Ala, geçtiğimiz hafta ıhlamur ormanlarında yapılan çekimlerde ağaca cesaretle tırmanmıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vural Ala, evinden çıkarak ıhlamur toplamak amacıyla mahalle yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Uzun süre eve dönmeyen ve telefonla da kendisine ulaşılamayan Vural Ala'dan haber alamayan yakınları, endişelenerek ormanda arama çalışması başlattı. Arama sırasında önce Vural Ala'nın traktörünü bulan aile, çevrede yaptığı aramaları genişletti. Bir süre sonra Vural Ala, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, Vural Ala'nın ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Vural Ala, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Ala, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ala'nın geçtiğimiz hafta yapılan ıhlamur hasadı haberinde ise ağaca tırmandığı, yapılan röportajda ise '35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabi ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu' dediği ortaya çıktı.