Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Yenipazar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Mahmut Öz Halı Saha Turnuvası, gerçekleştirilen santra vuruşuyla başladı.

Yenipazar Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen turnuvanın açılışı, Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ile yapılan santra vuruşuyla gerçekleştirildi. Turnuvanın başlangıcında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve uzun yıllar ilçede öğretmenlik yapan Mahmut Öz anısına saygı duruşunda bulunuldu. Toplam 29 takım ve 317 sporcunun katıldığı turnuva, ilçe halkından da yoğun ilgi gördü. Hafta içi her gün oynanacak karşılaşmalarda takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yenipazar Belediyesi tarafından turnuvayı takip eden vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunulurken, belediye yetkilileri tüm vatandaşları müsabakaları izlemeye davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede sporun yaygınlaştırılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen organizasyonun vatandaşlardan ilgi gördüğü belirtilerek, turnuvanın centilmence ve dostluk içerisinde tamamlanmasının temenni edildiği ifade edildi.