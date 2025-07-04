Kastamonu’nun Araç ilçesini ziyaret eden yüzlerce vatandaş, şifalı olduğuna inanılan kaynak suyuyla yıkanıp ya da içerek, egzama, kaşıntı gibi hastalıkları için şifa arıyor.

Kastamonu’nun Araç ilçesi Mendik köyü Boyalı Köklüdere mevkiinde yer altından çıkan ve ‘acı su’ olarak bilinen kaynak suyu vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Özellikle yaz mevsiminde hem bölgede yaşayan vatandaşların hem de il dışından gelen vatandaşların sık sık ziyaret ettiği bölgedeki suyun egzama, kaşıntı gibi rahatsızlara şifa olduğuna inanılıyor. Vatandaşlar, suyun çıktığı alanda oluşan doğal havuzda yıkanarak şifa arıyor. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki alanda çıkan farklı bir kaynaktaki su ise vatandaşlar tarafından şişelere doldurularak içme suyu olarak kullanılıyor.

"İnsanlar, özellikle yaz aylarında burasını ziyaret ederek istifade bulunuyor"

Araç ilçesi Tavşanlı köyünde yaşayan Halit Yazlı, "Burası eski adıyla acı su olarak bilinir. Eskiden uyuz hastalığı çok olduğu için bu su kullanılırmış. Vatandaşlar bütün hayvanlarını buraya getirip yıkardı. Vatandaş egzama ya da kaşındığı için buraya geliyor ve yıkanıyor. Faydasını da görebiliyor. Bu su kaşıntıları olan alanları yakıyor. Bir de içme suyu olarak da kullanıyoruz. Devamlı kaynıyor, burada 3 tane gözü var. Birisini içme suyu olarak kullanıyoruz. Burayı da yıkanma yeri olarak kullanılıyoruz. Burayı faaliyete geçirip de üstlenen olmadı" diye konuştu.

"Boşa akan ve insanların şifa bulduğu bu suyun ülke ekonomisine kazandırılmasını talep ediyoruz"

Çıkan suyun araştırılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise "Kastamonu’nun Araç ilçesi Boyalı köyüne bağlı Köklüdere mıntıkası denilen bölgede, Kastamonu ve Çankırı’nın Bayramören ilçesi sınırlarının tam kesiştiği bir noktadaki bu suyu inceledik. Yerel halk zaten burasını biliyor. Bölgede Mendik köyü var. Mendik köyünde yaşayan halk, o bölgeyi çok iyi biliyor. Biz de incelemelerde bulunduk ve 90 yaşındaki bir amcamız ile sohbet ettik, bölgedeki yerel halk ile görüştük. İnsanlar gelip burada şifa arıyor. Yıkanma yeri ayrı, içme yeri ayrı. ’Tam bir maden suyu, yani sodalı su’ diyorlar. Biz de içtik. Tam bir soda suyu, bunu tahlil edilmesini istiyoruz. Ben bunun tahlil edilmesi için de numunesini aldım. Kastamonu Üniversitemizin laboratuvarına götürüp teslim ettim, inşallah iyi sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Çünkü yerel halk, buradan çok insanın şifa bulduğunu, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında insanların buraya akın akın geldiklerini söylediler" şeklinde konuştu.