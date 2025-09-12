Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla anlamlı bir ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, ağaç, orman ve doğa sevgisi ile çevre bilincinin öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren yerleşmesini hedefliyor.

Altıeylül Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrenciler, ilk derslerini doğayla iç içe geçirerek toprakla buluştu. Proje kapsamında öğrencilere fidanlar hediye edilerek dikim zamanı gelene kadar bakımını yapmaları teşvik edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne Teşekkür

Etkinlik, Orman Bölge Müdürlüğü’nün teknik destek ve katkılarıyla yürütüldü. 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nden ekolojik tarım ve su verimliliğine kadar yıl boyunca sürecek "Yeşil Vatan Tematik Takvimi"nin ilk adımı niteliğindeki bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan "Köklerden Geleceğe Nefes" protokolü doğrultusunda uygulandı.

Doğaya Saygılı Nesiller İçin İlk Adım

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi ile yıl boyunca her ay farklı çevre temaları işlenecek. "Tohum, Toprak ve Temiz Hava Ayı" temasıyla başlayan Eylül ayı etkinlikleri, fidan dikimleri, çevre temizliği, doğa yürüyüşleri, tiyatro gösterileri ve atölye çalışmalarıyla zenginleştirilecek. Böylece öğrencilerin doğaya duyarlılığı artırılırken, ailelerin de sürece aktif katılımı sağlanacak.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, yaptığı değerlendirmede; "Yeşil Vatan için atılan her adım geleceğimiz için büyük bir yatırımdır. Öğrencilerimizin çevre bilinciyle yetişmesi, onların sadece akademik değil; toplumsal sorumluluk ve duyarlılık açısından da donanımlı bireyler olmalarını sağlayacaktır. Bu etkinliğe katkı sunan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşil Bir Eğitim Yılı Başlıyor

Balıkesir’deki tüm okullar, yıl boyunca "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında doğa dostu etkinliklerle çevre farkındalığını artırmaya devam edecek. Çalışmalar; fidan dikimlerinden sıfır atık uygulamalarına, su verimliliğinden ekolojik tarım eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülecek.

Etkinliğe; İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Orman Bölge Müdürü Musa Şen, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.