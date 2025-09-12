Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Tillo ilçesine bağlı Akyayla İlköğretim Okulu’nda, Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ile Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim programı düzenlendi.
’Güçlü Aile Güçlü Gelecek Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrencilere akran zorbalığı, trafik güvenliği, yaya geçidi kullanımı, servis araçlarına inme-binme kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere eğitici materyaller dağıtıldı.
Kaynak: İHA