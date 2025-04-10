Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından güçlü ve sağlam bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Her Anne Bir Okul" projesinin bahar seminerleri başlıyor. Aile içindeki iletişimi güçlendirmek, annelere çocuklarıyla olan ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde yürütme becerisi kazandırmak ve aile yapısını korumak adına düzenlenen bu seminerler önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Her Anne Bir Okul projesinin güz dönemi seminerlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, bahar dönemi seminerleri için kayıtlar alınmaya başlandı. Seminerlerde annelere; karakter eğitimi, mahremiyet eğitimi, ergenlik psikolojisi, nefes terapisi, insan ve eğitim, çocuk ve din, çocuk psikolojisi, duygu yönetimi gibi önemli konularda Pedagog Necla Koytak, Dr. Seyhan Büyükcoşkun ve diğer alanında uzman eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

14 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında her hafta içi, 10.00-13.00 saatleri arasında Hazinedarzade Süleyman Paşa Kültür Evi’nde gerçekleşecek seminerler, annelere yeni bir bakış açısı kazandırarak çocuklarına ve ailelerine daha etkili bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olacak. Ayrıca aile içindeki iletişimi daha verimli hale getirerek güçlü bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sunacak.