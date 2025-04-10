Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, ’BTÜ Konuşmaları’ kapmasında ağırladıkları iş dünyasının önemli isimlerinden, altın değerinde tavsiyeler aldı.

BTÜ Konuşmaları’nın 4’ncü sezon 35’nci bölüm konuğu, MUSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa protokolü ve öğrenciler katıldı. "İş Hayatımdan Kesitler, Gençlere Tavsiyeler" başlıklı konuşmasını yapan Asmalı, iş hayatında unutamadığı deneyimlerini, kırılma noktalarını ve gerçekleştirdikleri projeleri anlatı. Birinci anahtarın dürüstlük olduğunu ifade eden Asmalı, "Dürüstlük dünyanın her yerinde geçerli olan akçedir. Asla pes etmeyin. Devletinize vatanınıza küsmeyin, Türkiye’de birçok alanda, çok güzel fırsatlar var. Doğdunuz toprakları unutmayın. Entegre olun ama asimile olmayın. Çünkü ülkemizin sizlere ihtiyacı var, gelecek sizlerindir" diye konuştu.

"Kendinize ulaşılabilir hedefler koyun"

Başarının bedelini bir dönem ödemeyenlerin, başarısızlığın bedelini bir ömür ödeyeceğini vurgulayan Mahmut Asmalı, "Bedel ödemekten kaçınmayın, işinizi iyi yapın. İşinizi iyi yapmanız, kazancınızın karşılığı değil karakterinizin karşılığıdır. Geçmişten ders alın ama orada kalmayın, keşke demeyin. Gayret edin, çalışın ama bu gayretin soncunda da teslim olmayı bilin. Hayata olumlu yönden bakın, şükretmeyi bilin. Mesleğinizi iyi öğrenin, işinizin en haline gelin. Kendinize ulaşılabilir hedefler koyun, işinizi parçalara ayırın, sürekliliği hayatınızın felsefesi halinde tutun. Teoriyi pratikle geliştirin, stajlarınıza önem verin. Çünkü bu stajların sizlere iş kapılarını aralama ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"İş hayatınızda kırıcı ve duygusal olmayın"

İş hayatının püf noktalarını öğrencilere aktaran Genel Başkan Asmalı, "İş kuracaksanız ortağınızı iyi seçin. Bir ortak, eş seçimi kadar önemlidir. Ortaklıkta denklik çok önemli. Bilginizin, iş yapış şeklinizin, hayata bakış açınızın, para harcama kültürünüzün, yokluğa dayanma gücünüzün, ideolojinizin benzer olması lazım. İş ilişkilerinizde hiçbir zaman duygusal ve kırıcı olmayın, hiçbir kapıyı sert çarpmayın çünkü bir gün o kapıyı çalmak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatını dengeli götürmek, size her zaman kazanç olarak döner. İşinize yenilik, vizyon katın. Sıradan iş yaparak, sıradan para kazanırsınız. Dolayısıyla yenilikten vazgeçmeyin" dedi.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, Asmalı’ya plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.