Hepsiburada, Pazar günü teslimat hizmetini başlattı. Türkiye’nin 81 ilinde sunulan hizmet ile Hepsiburada üzerinden sipariş veren müşteriler, Pazar günleri HepsiJET aracılığıyla siparişlerini teslim alabilirken, Hepsiburada’nın platformunda yer alan iş ortakları da gönderilerini Pazar günü kargoya verebilecek.

Hepsiburada, müşteri beklentilerine hızlı yanıt vermek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Pazar günü teslimat hizmetini hayata geçirdi. 81 ili kapsayan hizmet ile müşteriler, Hepsiburada üzerinden verdikleri siparişleri için Pazar gününü teslimat tarihi olarak seçebiliyor.

Pazar günü teslimat hizmeti, Hepsiburada platformundaki iş ortaklarına da önemli avantajlar sunuyor. Hizmetten platformda yer alan HepsiJET ile anlaşmalı satıcılar da faydalanabiliyor. Siparişlerin Pazar günü teslim edilmesiyle, ürünlerin müşterilere ulaşma süresi kısalıyor ve teslimat süreçlerinde oluşabilecek yoğunluklar azalıyor.

Hepsiburada, Pazar günü teslimat hizmeti kapsamında lojistik operasyonlarını da güçlendirdi. Bu süreçte transfer merkezlerinden saha ekiplerine kadar birçok noktada altyapı ve personel yatırımları yapılarak, sistemin haftanın 7 günü kesintisiz şekilde hizmet sunabilmesi sağlandı. Uygulama kapsamında çalışan sayısı yüzde 8 oranında artırılarak ek istihdam oluşturuldu.

"Kullanıcılarımızın günlük programlarına uyum sağlamaya devam ediyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada Lojistik Grubu CEO’su Hakan Karadoğan, şunları söyledi: "Günümüzde tüketiciler, alışverişlerinin ne zaman ve nasıl teslim edileceği konusunda esneklik talep ediyor, bu beklentiler satın alma kararlarını da doğrudan etkiliyor. Biz de Hepsiburada olarak, müşterilerimizin beklentilerine karşılık verebilmek için lojistik kabiliyetlerimizi sürekli geliştiriyor, hizmet standartlarımızı her geçen gün yükseltiyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde devreye soktuğumuz Pazar günü teslimat hizmetimizle de sektörümüzde fark oluşturan bir yeniliğe daha öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Pazar günü teslimat çözümümüzle kullanıcılarımızın günlük programlarına uyum sağlamaya devam ediyoruz. Hem müşterilerimiz hem iş ortaklarımız için verimli yapılar kurmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."