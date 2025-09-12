Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul’da yerini almaya hazırlanıyor. Festival kapsamında "Akıllı Alışveriş Asistanı" ve "Üzerinde Gör" gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak olan Hepsiburada, ayrıca T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu" ile Türkiye’nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. 6-7 Eylül’de tamamlanan hackathon kapsamında finalistler belirlenirken, dereceye giren gençler ödüllerini TEKNOFEST’te alacak.

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı TEKNOFEST’te bu yıl da yerini alan Hepsiburada, ziyaretçilerine günlük yaşamı kolaylaştıran ve hayatı iyileştiren inovatif çözümler sunacağını duyurdu. Festivalde, özel olarak tasarlanan standında "Akıllı Alışveriş Asistanı" ve "Üzerinde Gör" gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak olan Hepsiburada, aynı zamanda HepsiJET’in sürdürülebilirlik odağındaki lojistik uygulamalarını da ziyaretçilerle buluşturarak, çevre dostu ve yenilikçi taşımacılık deneyimini tanıtacak.

"Yol Arkadaşın Burada" projesi, organizasyon kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak

Hepsiburada standı, sadece teknolojik yeniliklerle değil; aynı zamanda fırsat eşitliği vizyonuyla da öne çıkacak. Dijital dünyada varlık göstermek ve işlerini büyütmek isteyen kadın girişimciler için özel olarak geliştirilen "Yol Arkadaşın Burada" projesi, organizasyon kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak. Hepsiburada standını ziyaret edecek kadın girişimciler, proje kapsamında eğitim modülleri, mentorluk desteği ve iş büyütme stratejileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Moda dünyasında artırılmış gerçeklik

Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da tanıtacağı yapay zeka temelli teknolojilerle e-ticaret deneyimini daha kişisel hale getiriyor. "Yapay Zeka Destekli Akıllı Alışveriş Asistanı", kullanıcıların yazışarak veya sesli konuşarak ihtiyaçlarına en uygun ürünleri hızlı ve kişisel önerilerle bulmasını sağlarken; moda kategorisinde önem taşıyan "Üzerinde Gör" uygulaması ise artırılmış gerçeklik desteğiyle kullanıcıların seçtikleri kıyafetleri kendi fotoğrafları üzerinden sanal olarak deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Genç yazılımcılar ve veri bilimciler, yapay zekaya yol gösterecek

Festival kapsamında marka, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde "Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu" hayata geçirildi. Lojistik ve son kilometre teslimatında kritik önem taşıyan adres çözümleme alanında yenilikçi modellerin geliştirilmesini hedefleyen bu yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. Yarışmada birinci olan takıma 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 90 bin lira ödüllerin yanı sıra hediye çekleri de verilecek. Ödüller, 17-21 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST sırasında takdim edilecek.